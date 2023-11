Crédit Agricole: il conto corrente perfetto per i giovani

Un'opzione finanziaria all'avanguardia è rappresentata da Crédit Agricole, un servizio di conto corrente ideale per coloro che desiderano un approccio agevole e privo di costi aggiuntivi, indipendentemente dall'età.

La proposta Under 35 è concepita per individui al di sotto dei 35 anni, offrendo un canone completamente gratuito e accompagnato da una carta di debito VISA.

La gestione del conto avviene online in modo straordinariamente agevole, arricchita da un insieme di funzionalità utili per agevolare gli acquisti e l'utilizzo del prodotto finanziario.

Crédit Agricole: l’offerta per gli Under 35 da non perdere

Grazie a Next Under 35 di Crédit Agricole, è possibile aprire rapidamente un conto corrente gratuito online, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in filiale.

I titolari al di sotto dei 35 anni possono godere di un canone mensile pari a zero. La carta di debito Visa inclusa è anch'essa priva di canone per i primi due anni, consentendo acquisti in Italia e in tutto il mondo, sia online che presso i negozi.

La sua compatibilità con i principali portafogli digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, aggiunge ulteriore convenienza.

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre un controllo completo sulle transazioni attraverso un'applicazione dedicata.

La possibilità di mettere in pausa la carta in caso di smarrimento o furto, bloccarla definitivamente, regolare i limiti di spesa o di prelievo giornalieri, attivare i pagamenti online e all'estero, visualizzare il PIN in qualsiasi momento, ricevere notifiche istantanee sulle transazioni e effettuare pagamenti in tempo reale senza necessità di conoscere l'IBAN del destinatario rendono questa carta estremamente versatile.

Crédit Agricole va oltre, offrendo un consulente dedicato disponibile tramite chat, app o home banking in qualsiasi momento.

Questo servizio permette di rimanere in contatto con la banca anche in assenza di filiali nella propria zona. L'opportunità Under 35 rappresenta un vantaggio da cogliere al volo per godere appieno di tutti i benefici offerti da questo innovativo servizio finanziario.

