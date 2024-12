Credit Agricole Greenback, il mutuo sostenibile per l’acquisto della prima casa

Acquistare una casa è il sogno di molti giovani che vogliono costruire il proprio futuro su una scelta di vita importante. Una scelta che però è spesso difficile da raggiungere per l’incertezza del panorama economico e per la difficoltà di accedere a finanziamenti convenienti. Credit Agricole con il mutuo Greenback ha un insieme di vantaggi all’insegna della flessibilità e della sostenibilità. Apri adesso il tuo conto e richiedi il mutuo Greenback.

Scopri come richiedere il Mutuo Greenback di Credit Agricole

Il Mutuo Greenback di Credit Agricole è un prodotto che si sviluppa intorno a quattro caratteristiche essenziali; è un mutuo Smart, Sostenibile, Flessibile e Completo. È smart perché la richiesta del mutuo può avvenire direttamente dall’applicazione mobile con la possibilità di firmare la domanda, caricare i documenti e seguire lo stato della pratica senza doversi recare in filiale.

È un conto sostenibile perché non prevede spese di istruttoria per gli immobili in classe energetica elevata e prevede uno sconto sulla rata se si prevedono interventi di riqualificazione energetica. Il Mutuo Greenback di Credit Agricole è, aspetto estremamente interessante, flessibile perché consente di cambiare il tasso da fisso a variabile (e viceversa). Il contraente ha fino a 4 cambi per tutta la durata del mutuo potendo così, anche a seconda delle variazioni del mercato e dei tassi d’interesse, avere gli interessi per lui più convenienti.

Infine è un mutuo completo perché può essere richiesto e ottenuto anche prima di trovare l’immobile; la delibera è valida fino a 6 mesi e consente di accelerare le trattative per la compravendita. Insomma, tutto quello di cui si può avere bisogno per acquistare una casa a condizioni economiche estremamente vantaggiose sia nel breve che nel medio-lungo periodo. I vantaggi del mutuo Credit Agricole Greenback possono essere richiesti sia per l’acquisto di un immobile che per finanziare gli interventi di ristrutturazione per un’offerta davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.