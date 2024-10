Crédit Agricole: fino a 500 euro di buoni Amazon se apri il conto e inviti i tuoi amici

Crédit Agricole ti permette di aprire un conto online dai numerosi vantaggi. Canone zero per i primi 9 mesi e la possibilità di azzerarlo del tutto se accrediti lo stipendio, hai meno di 35 anni, possiedi un dossier titoli attivo o hai un patrimonio di almeno 5000 euro. Oltre a questo, puoi utilizzare subito la tua Carta Crédit Agricole Visa e avere anche la possibilità di ricevere fino a 500 euro di buoni Amazon. Vediamo come fare.

Come avere 500 euro di buoni Amazon con Crédit Agricole

Per accedere all'iniziativa devi aprire il conto direttamente online utilizzando il codice promozionale VISA al momento dell'apertura: in questo modo, riceverai subito un Welcome Bonus di 50 euro in Buoni Regalo, semplicemente utilizzando la carta di debito per una prima transazione.

Poi, se utilizzi la carta per un minimo di spesa di 500 euro, potrai accumulare fino a 200 euro in Buoni Regalo.

E c'è di più perché puoi ottenere fino ad altri 300 euro in Buoni Regalo invitando i tuoi amici: per ogni amico che apre il conto online, riceverai un Buono Regalo da 50 euro fino a un massimo di 6. E ognuno di loro riceverà a sua volta 50 euro.

Un motivo già più che sufficiente per aprire il tuo conto online Crédit Agricole, ma aggiungiamo il fatto che si tratta di un conto davvero facile e immediato da utilizzare e gestibile tutto tramite app: trasferire il conto e i pagamenti, richiedere nuovi prodotti, ottenere quotazioni e monitorare i tuoi investimenti, tutto direttamente dal tuo smartphone.

Non perdere altro tempo: apri il tuo conto online Crédit Agricole inserendo il codice promozionale VISA e inizia subito a sfruttarne tutti i vantaggi e a guadagnare fino a 500 euro in buoni Amazon.

