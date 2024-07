Crédit Agricole: fino a 250€ in buoni Amazon (da usare per il Prime Day)

Manca pochissimo all'Amazon Prime Day 2024: il 16 e il 17 luglio partiranno i super sconti dedicati ai membri Prime, che potranno acquistare migliaia di prodotti a prezzi bassissimi. Vuoi risparmiare ancora di più? Crédit Agricole ti permette di ricevere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.it, da utilizzare per tutti i tuoi acquisti sul noto e-commerce. La promozione è dedicata a tutti i nuovi clienti: apri un conto online per approfittarne subito.

Ricevi buoni Amazon con Crédit Agricole

Cosa offre Crédit Agricole? Chi apre un nuovo conto, potrà beneficiare di canone azzerato per i primi 9 mesi. Una volta passata questa finestra di tempo, il canone resterà zero per gli utenti con meno di 35 anni, oppure per chi ha un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro.

Chi apre un conto Crédit Agricole online può anche richiedere l'esclusiva carta di credito Oro American Express, direttamente tramite l'app: per il primo anno, oltre ai tantissimi vantaggi del circuito, avrai anche canone gratuito. Sempre dall'applicazione per smartphone puoi gestire tutto ciò che riguarda il tuo conto, dalle quotazioni agli investimenti, fino ai movimenti e alla possibilità di mettere la carta in pausa.

È possibile anche ricevere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.it e richiederli è semplicissimo. Potrai innanzitutto ricevere fino a 100 euro aprendo il conto Crédit Agricole online entro il 5 settembre inserendo il codice promozionale "VISA", sottoscrivendo contestualmente anche la carta di debito Crédit Agricole. Se sottoscriverai anche la "Protezione Mezzi di Pagamento" otterrai altri 25 euro in regalo.

Si tratta di un'assicurazione dal costo di 2 euro mensili che ti rimborsa nel caso le tue carte (anche di altre banche o emittenti) vengano utilizzate in modo fraudolento se smarrite o perse. Puoi infine ricevere altri 150 euro in buoni regalo invitando i tuoi amici ad aprire un conto Crédit Agricole online: otterrai 25 euro per ogni amico, fino a un massimo di 6. Effettuando tutte queste operazioni, riceverai infine ben 250 euro da utilizzare sull'e-commerce di Amazon e fare incetta di acquisti durante il Prime Day del 16 e 17 luglio.

Puoi apre un conto Crédit Agricole online in pochi minuti e direttamente online. Ti basterà scegliere una filiale di riferimento, anche a distanza, che ti assegnerà un consulente tutto per te; dopo aver scelto la carta che preferisci (ti verrà spedita direttamente a casa) e firmato il contratto identificandoti con videoselfie e firma digitale, diventerai titolare del tuo nuovo conto Crédit Agricole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.