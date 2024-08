Crédit Agricole, fino a 250 euro di buoni Amazon in omaggio: ecco come

Lo shopping gratuito è un’illusione? Grazie a Crédit Agricole, questa potrebbe diventare la tua nuova realtà quotidiana. Aprire il conto online potrebbe infatti farti guadagnare fino a 250 euro di buoni Amazon. Non è uno scherzo, perché ci sono allettanti benefit nelle diverse promozioni offerte. Vediamo i dettagli.

Per cominciare, andando di pari passo con i tuoi acquisti quotidiani, potrai guadagnare 100 euro di cashback. Come fare? Usa semplicemente la tua carta di debito. Vuoi di più? Bene, perché c'è ancora altro in serbo. Invitando i tuoi amici ad aprire il conto, hai la possibilità di ottenere altri 150 euro di buoni Amazon. Ogni amico che lo farà grazie a te, ti fare guadagnare un buono di 25 euro.

Vantaggi e risparmi: come ottenere fino a 250 euro di buoni Amazon

Non solo shopping gratuito, ma anche una serie di vantaggi esclusivi. Per i nuovi clienti, il canone del conto è azzerato per nove mesi. Dopo questo periodo di grazia puoi continuare a non pagarlo, accreditando stipendio o pensione, oppure con un patrimonio superiore a 5.000 euro.

Per chi ha meno di 35 anni, il paradiso dei vantaggi continua: niente canone del conto Crédit Agricole a tempo indeterminato. Se ancora questo non ti basta, sappi che i prelievi dagli ATM Crédit Agricole sono gratuiti e anche i bonifici sono a costo zero. Abbiamo dimenticato qualcosa? Ah, ecco: se richiedi la carta di credito, pagherai soltanto 40,99 euro di quota annua.

L’offerta dei coupon acquisto è articolata: 100 euro di cashback per le spese con carta di debito fino a 1.000 euro nei primi 60 giorni. Gli extra 150 euro, invece, attraverso la promozione "porta un amico" (per ogni amico, 25 euro di buono).

Infine, se sottoscrivi anche la polizza assicurativa Protezione Mezzi di Pagamento, otterrai un Buono Regalo da 25 euro. Quindi, cosa aspetti? Fino a 250 euro di buoni Amazon ti aspettano con il conto online di Crédit Agricole.

