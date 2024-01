Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Vuoi gestire il tuo denaro tramite lo smartphone o l’home banking? Ti consigliamo il conto online di Crédit Agricole.

Se lo apri entro il 29 febbraio, oltre al canone gratuito per sempre, hai la possibilità di ricevere fino a 150€ in buoni Amazon per acquistare ciò che vuoi sulla piattaforma di e-commerce.

Se pensi che sia complicata aprire il conto online di Crédit Agricole ti sbagli. La procedura è semplice e veloce.

Inoltre, durante questa fase, ti viene offerta l’opportunità di investire in un conto deposito che ti offre il tasso di rendimento del 4%. Valida fino al 31 gennaio, questo tasso vale soltanto per le somme vincolate fino a 9 mesi.

Conto online di Crédit Agricole: tutti i vantaggi offerti

Una delle caratteristiche più evidenti di questo conto è la possibilità di avere fino a 150€ in buoni Amazon. I primi 50 euro li otterrai all'apertura del conto e dopo una transazione effettuata con la carta VISA.

Continuando a usare la carta, ti aspettano i rimanenti 100€, a patto che effettui transazioni di almeno 1000 euro. La carta di debito VISA puoi anche collegarla a wallet digitali come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, che ti consento di pagare tramite smartphone e smartwatch.

A livello di sicurezza, ogni transazione con la carta VISA viene protetta tramite 3D Secure di MasterCard, che ti invierà un messaggio di verifica con codice univoco OTP via SMS.

Insomma, questo conto online della banca italiana è la perfetta combinazione di praticità, risparmio e vantaggi esclusivi. Ti consigliamo di approfittare dell’attuale offerta entro il 29 febbraio.

Oltre al canone gratuito per sempre e ai buoni Amazon, potrai gestire il tuo denaro ovunque tu sia, senza per forza recarti in filiale.

