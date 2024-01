Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Non tutti i conti corrente online sono convenienti. Quando devi sceglierne uno, dovresti prestare attenzione a due aspetti: i servizi offerti e i costi. La migliore scelta è senza dubbio un conto senza canone, magari con qualche promo interessante.

A tal proposito, vogliamo parlarti del conto corrente offerto da Crédit Agricole, che ha lanciato una promozione davvero eccezionale, a patto che apri il conto entro il 29 febbraio: fino a 150€ in buoni Amazon, da spendere sul famoso e-commerce.

Crédit Agricole: il conto senza canone e con buoni spesa Amazon

L'aspetto più interessante di Crédit Agricole è sicuramente il fatto di essere un conto senza canone e di offrire buoni Amazon dal valore di 150€. Devi soltanto aprire il conto entro la fine di febbraio se vuoi accedere a questa offerta davvero unica.

I primi 50€ li avrai dopo la prima transazione effettuata con la carta di debito VISA, mentre i restanti 100€ li otterrai se spenderai almeno 1000 euro con la carta.

La carta di debito, inoltre, offre diversi vantaggi, come la possibilità di collegarla a Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay. Stiamo parlando di wallet digitali, che ti consentono di effettuare pagamenti istantanei nei negozi fisici tramite smartphone o smartwatch.

Gestire la carta è facile: puoi metterla in pausa o riattivarla quando vuoi con un semplice touch sull'app. Vuoi visualizzare il PIN nel caso in cui non lo ricordi? L'interfaccia user-friendly te lo consente in un attimo.

Il conto online offerto da Crédit Agricole non è soltanto conveniente, ma è estremamente facile da aprire. Ti bastano soltanto 5 minuti per farlo direttamente nella pagina ufficiale della banca.

La carta ti verrà spedita direttamente a casa in poco tempo. Quindi, se cerchi comodità, zero spese e opportunità eccezionali, Crédit Agricole è la banca che fa per te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.