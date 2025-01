Crédit Agricole: conto e carta a canone zero e li apri online in pochi minuti

Se ti interessa poter gestire i tuoi soldi in modo semplice, veloce e conveniente, c'è il Conto Online di Crédit Agricole: a canone zero per i primi nove mesi, azzerabile rispettando certe condizioni, come avere meno di 35 anni o accreditare lo stipendio. Inoltre, grazie alla promo attiva, puoi anche ricevere fino a 500 euro in buoni regalo.

Canone azzerato e carta di debito

Come anticipato, il Conto Online di Crédit Agricole è a canone zero per i primi nove mesi. Successivamente, il costo è di soli 2 euro al mese, facilmente azzerabile rispettando una delle condizioni previste: avere meno di 35 anni, accreditare stipendio o pensione, avere un dossier titoli attivo, possedere un patrimonio uguale o superiore a 5.000 euro.

Anche il conto di Crédit Agricole include una carta di debito, circuito Visa, che offre funzionalità davvero utili. Puoi, ad esempio, collegarla ai wallet digitali e anche gestirla direttamente tramite l'app per metterla in pausa o bloccarla in caso di furto o smarrimento. A proposito di app, trattandosi di un conto 100% digitale, quest'ultima ti sarà utilissima per monitorare le tue spese e gestire il tuo conto in generale.

Inoltre, con Crédit Agricole puoi far crescere i tuoi risparmi grazie al Conto Deposito, che offre tassi competitivi:

3,50% annuo lordo per vincoli a 4 mesi

annuo lordo per vincoli a 4 mesi 2,75% annuo lordo per vincoli a 6 mesi

annuo lordo per vincoli a 6 mesi 2,50% annuo lordo per vincoli a 9 mesi

Come ricevere fino a 500 euro in buoni regalo

C'è anche una promozione attiva, che ti permette di ricevere fino a 500 euro in buoni regalo ed è rivolta ai nuovi utenti. Puoi ricevere 50 euro grazie al Welcome Bonus, semplicemente attivando il tuo conto entro il 12 febbraio e inserendo il codice promozionale "VISA", sottoscrivendo contestualmente anche la carta di debito, con cui è necessario effettuare almeno una transazione.

Se spendi almeno 500 euro, sempre con la tua carta Visa, allora riceverai fino a 150 euro in buoni regalo . Altri 50 euro ti saranno inviati accreditando lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile. Infine, puoi ottenere 50 euro per ogni amico che apre un conto Crédit Agricole, fino a un massimo di 250 euro. Tante, quindi, le occasioni per ricevere una bella somma di buoni regalo da utilizzare per tutti i tuoi acquisti.

Il conto online di Crédit Agricole è un ecosistema completo che ti permette di gestire i tuoi soldi e risparmi in modo digitale e trasparente: puoi, infatti, aprire il tuo nuovo conto direttamente online, senza doverti recare in filiale. Inoltre, avrai sempre a disposizione un consulente dedicato disponibile anche a distanza.

