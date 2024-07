Crédit Agricole: conto con carta di credito e Buoni Amazon

State cercando un conto con carta di credito? Rivolgetevi a Crédit Agricole. Non solo potrete gestire il vostro denaro comodamente, ma potrete anche ottenere dei Buoni Amazon, fino a un massimo di 250€.

Conto con carta di credito: tanti eccezionali vantaggi

Crédit Agricole presenta una gamma di servizi personalizzati che faranno la gioia di ogni cliente. A cominciare dal canone zero per i primi 9 mesi. Se siete under 35, accreditate lo stipendio o avete un patrimonio di almeno 5.000€, il canone verrà ridotto o addirittura azzerato anche dopo i nove mesi.

La carta di debito Easy Plus vi accompagnerà in tutte le spese quotidiane. Basta un click sulla pratica app per bloccarla o metterla in pausa. Sempre da app, potrete monitorate gli investimenti, richiedere nuovi prodotti e consultarvi con un esperto senza nemmeno staccare le mani dallo schermo del telefono.

Per quanto riguarda i buoni, se aprite il conto entro il 5 settembre e inserite il codice promozionale “VISA”, potrete ottenere fino a 100€. Basta sottoscrivere la carta di debito e spendere tra i 500 e i 1.000 euro. Inoltre, ogni amico che inviterete vi frutterà 25€, fino a un massimo di 150€.

Per i clienti che amano stare al sicuro, l’assicurazione Protezione Mezzi di Pagamento rimborsa in caso di furto o smarrimento, e vi fornisce anche ulteriori 25€ di buono regalo. A soli 2 euro al mese, potete dormire sonni tranquilli senza più incubi di portafogli smarriti.

Per quelli che si vogliono sentire vip, c'è la Carta Oro American Express senza quota annuale per il primo anno. Un tocco di lusso per chi non vuole farsi mancare nulla.

Quindi, se cercate un conto con carta di credito che vi offra numerosi vantaggi e promozioni, Crédit Agricole potrebbe essere la soluzione. Chi può dire di no ai Buoni Amazon?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.