Crédit Agricole: con la nuova offerta puoi ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon

In un panorama bancario sempre più orientato verso l'innovazione digitale, Crédit Agricole si distingue con la sua offerta di conto corrente online, un prodotto che si adatta perfettamente alle esigenze di una vasta gamma di clienti combinando convenienza e praticità.

Vantaggi esclusivi e promozioni

Conto Online Crédit Agricole include tra i suoi vantaggi la possibilità di ottenere fino a 250€ in Buoni Regalo. Questa offerta è particolarmente conveniente per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 30 aprile, usando il codice promozionale "VISA" e sottoscrivendo la Carta Debit Visa.

L'utilizzo della carta consente di accumulare buoni regalo fino a 100€ in base alle spese effettuate.

Inoltre, il programma referral permette ai clienti di invitare amici ad attivare un Conto Online Crédit Agricole, offrendo un Buono Regalo di 25€ per ogni amico che apre un conto, fino a un massimo di 150€.

Zero Canone e tassi competitivi

Il conto offre un periodo iniziale senza canone per i primi 9 mesi. Dopo questo periodo, il canone può essere azzerato in diversi modi, come per esempio se si è under 35, o accreditando lo stipendio o la pensione.

Inoltre, Crédit Agricole propone un tasso di interesse al 3,8% annuo lordo sul Conto Deposito per chi sottoscrive entro il 9 aprile. Questo tasso è valido per vincoli di 6 mesi, rendendo questa opzione particolarmente allettante per chi cerca un deposito a breve termine.

Funzionalità dell'App e Sicurezza

La banca punta molto sull'innovazione digitale, offrendo un'app sempre aggiornata e facile da usare. I clienti possono richiedere appuntamenti con consulenti, gestire prodotti e ricevere notifiche istantanee. La sicurezza è una priorità: con la carta Visa di Crédit Agricole, è possibile metterla in pausa e bloccarla in caso di furto o smarrimento, oltre a beneficiare del Servizio 3D Secure per acquisti online sicuri.

Per conoscere l'offerta completa di Conto Online Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.