Crédit Agricole: apri il conto online per avere buoni Amazon per il Prime Days

Crédit Agricole lancia una promozione irresistibile. Fino al 5 settembre, i nuovi clienti che apriranno il conto online potranno ottenere fino a 250€ in buoni Amazon per il Prime Days. Se l'idea di un conto corrente versatile, conveniente e con premi immediati ti stuzzica, sei nel posto giusto.

Durante la procedura di apertura del conto, devi usare il codice promo VISA per ottenere 100 euro. Devi anche richiedere la carta di debito VISA ed effettuare spese tra i 500 e i 1.000 euro. Gli altri 150 euro li ottieni se inviti massimo 6 amici ad aprire il conto. Per ognuno di loro, ti verranno dati 25 euro.

Buoni Amazon per il Prime Days: vantaggi su vantaggi

Il conto online Crédit Agricole non è solo conveniente per via della promozione, ma anche per i suoi numerosi vantaggi. I primi nove mesi sono senza canone. Gli under 35, chi accredita lo stipendio o la pensione, oppure possiede un dossier titoli attivo o un patrimonio minimo di 5.000€, non pagheranno mai il canone. Insomma, un conto su misura per le diverse esigenze, con un occhio di riguardo per i giovani e i risparmiatori.

Ci sono altri 25 euro in palio se sottoscrivi entro il 31 luglio l’assicurazione “Protezione Mezzi di Pagamento”. Costa soltanto 2 euro al mese e ti protegge nel caso in cui, smarrendo o per furto la tua carta di debito, viene poi usata per utilizzi fraudolenti.

Oltre alla possibilità di ottenere la Carta Oro American Express gratis il primo anno, potrai effettuare bonifici SEPA online senza pagare commissioni. Gratuiti anche i prelievi presso gli sportelli convenzionati. Inoltre, la maggior parte delle operazioni bancarie possono essere gestite dall’app Crédit Agricole Italia.

Insomma, sei di fronte a un’offerta davvero grandiosa da parte di una banca di livello mondiale. Cosa aspetti? Apri il conto: i buoni Amazon per il Prime Days ti stanno aspettando!

