Crédit Agricole: apri il conto online e ricevi fantastici premi in buoni Amazon

Con quale banca aprire un conto online in questo periodo? Le possibilità sono davvero tante, ma Crédit Agricole è quella del momento, poiché offre la possibilità di ricevere premi eccezionali in buoni Amazon.

Se apri il conto online entro il 29 febbraio, otterrai 50€ in Buoni Regalo Amazon.it se effettui la prima transazione con la carta di debito Visa.

E i restanti 100 euro? Devi raggiungere entro 60 giorni dall’apertura del conto una spesa totale effettuata con la carta di almeno 1.000 euro. Continua a leggere se vuoi conoscere tutti gli altri vantaggi del conto.

Conto Crédit Agricole: fantastici premi in Buoni Amazon

Come dicevamo, aprendo il conto entro il 29 febbraio, potrai guadagnarti i 150 euro di Buoni Amazon.it. Devi soltanto ottemperare alle condizioni menzionate sopra. Questa promozione è già di per sé un incentivo a cui non si può resistere, ma i vantaggi sono anche altri.

Con il Conto Crédit Agricole puoi prelevare illimitatamente e senza commissioni presso gli ATM del Gruppo. Inoltre, puoi gestire il conto e controllare tutti i movimenti tramite il servizio di Home Banking Privati oppure l’app proprietaria. Per quanto riguarda i bonifici, puoi inviarli online tramite l’app gratuitamente.

Puoi personalizzare il conto scegliendo tra la carta di debito Crédit Agricole del circuito Bancomat o la Crédit Agricole Visa.

Detto questo, questo conto online offre realmente una serie di vantaggi unici, a cui si aggiungono i buoni Amazon.it dal valore di 150 euro. Per attivare il conto c’è ancora tempo, ma ti consigliamo di farlo prima possibile, perché le richieste in elaborazione sono davvero tante. Clicca qui sotto e procedi!

