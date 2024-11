Crédit Agricole: 150€ di buoni Amazon se apri il conto online ora

Il conto online Crédit Agricole offre una soluzione vantaggiosa e flessibile per la gestione delle finanze personali. Questo conto è particolarmente attraente per la sua convenienza: infatti, il canone è gratuito per i primi nove mesi e può restare azzerato a tempo indeterminato se si soddisfano alcune condizioni specifiche. L’accesso a una carta di debito Visa e alla carta di credito American Express Oro, insieme alla possibilità di gestire tutto comodamente tramite app, rende il servizio ancora più pratico. Inoltre, aprendo ora il conto, si ha l’opportunità di ricevere fino a 150€ in buoni Amazon attraverso il programma di invito.

Come ottenere i 150€ di buoni Amazon con Crédit Agricole

Il processo è semplice: è sufficiente aprire il conto, accedere alla sezione "Invita un amico" dall’app Crédit Agricole Italia e condividere il proprio codice promozionale. Per ogni amico che completa l’apertura del conto e compie almeno un pagamento, verrà accreditato un buono Amazon da 25€, fino a un massimo di sei amici. Anche gli amici invitati ricevono a loro volta un buono di benvenuto di 25€.

Un ulteriore vantaggio è previsto per chi sottoscrive un mutuo nel periodo promozionale: fino al 11 dicembre 2024, è possibile invitare fino a 12 amici e ricevere un bonus di 600€. I buoni regalo Amazon verranno inviati entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti, all’indirizzo email fornito durante l’apertura del conto.

Il conto Crédit Agricole rimane una soluzione conveniente anche senza promozioni: dopo i primi nove mesi di canone gratuito, è possibile azzerare il costo del conto se si accredita lo stipendio o la pensione, se si possiede un dossier titoli attivo, o se si detiene un patrimonio pari o superiore a 5.000€. Inoltre, gli under 35 beneficiano di una condizione di esenzione particolarmente favorevole.

Per maggiori informazioni su tutti i dettagli e per aprire il conto, basta visitare il sito di Crédit Agricole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.