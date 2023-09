Credem ti regala un buono Amazon da 100 euro se apri il conto Credem Link

Buono Amazon da 100 euro in regalo. Da chi? Da Credem, ma soltanto se apri il conto Credem Link entro il 15 ottobre 2023. Ti conviene doppiamente, perché il conto è anche a canone zero.

Non devi andare in filiale per aprire il conto, perché tutto avviene comodamente online. Quindi, se sei alla ricerca di una soluzione finanziaria conveniente ed efficiente, questa è una delle migliori.

La gestione del conto avviene totalmente dai canali digitali, quindi potrai fare tutto comodamente dal tuo divano di casa.

Credem Link, il conto a canone zero che ti regala un buono Amazon da 100 euro

Ma cosa ha di eccezionale il conto Credem Link? L’ampia offerta di servizi, che non troverai altrove con facilità.

Iniziamo dalla Carta di debito internazionale, che può richiederla durante l’apertura del conto. È gratuita per il primo anno e ti permette di pagare in Italia e all’estero.

Scaduto il periodo promozionale, pagherai 1,50 euro di canone. Come alternativa c’è la carta di debito nazionale, a canone zero per sempre.

Un altro servizio offerto da Credem è l’home banking, senza costi, che ti consente il monitoraggio e la gestione delle tue finanze da casa, tramite PC oppure usando l’app Credem sul tuo smartphone.

A disposizione anche la firma elettronica gratuita, che renderà più agevole la gestione dei tuoi documenti digitali.

Se vorresti investire i tuoi risparmi, Credem Link ti mette a disposizione Conto Deposito Più, che offre un tasso di interesse pari al 4% lordo annuo e con scadenza a 9 mesi.

Puoi depositare fino minimo 5.000 euro. Questo conto deposito, ovviamente, può attivarlo soltanto dopo aver aperto il conto Credem Link. Ricordati di farlo prima 15 ottobre 2023 se vuoi ottenere il buono Amazon da 100.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.