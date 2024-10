Credem offre fino a 200€ in Buoni Regalo Amazon (ultimi giorni)

Fino al 31 ottobre è possibile beneficiare della promozione lanciata da Credem (Credito Emiliano). Aprendo il conto Credem Link entro fine mese usando il codice PROMO200, i nuovi clienti Credem hanno la possibilità di ricevere 200 euro in Buoni Regalo Amazon.

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, con carta di debito Mastercard gratuita il primo anno (poi 1,5 euro al mese) e le principali operazioni di Internet Banking gratuite. Volendo, è possibile scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, il cui canone rimane a zero anche dopo il primo anno.

Come ricevere 200 euro in Buoni Amazon con Credem

Il regolamento dell'ultima promozione Credem prevede l'apertura del conto online Credem Link entro il 31 ottobre 2024. In fase di registrazione occorre inserire il codice PROMO200 nell'apposito campo dedicato. Fatto questo, è possibile ricevere un Buono Amazon da 200 euro in due modi diversi: spendendo almeno 1.000 euro con la carta di debito associata al conto; accreditando lo stipendio o la pensione sul conto Credem Link. In entrambi i casi, la data di scadenza è fissata per il 30 novembre 2024.

Sempre da quanto si legge nel regolamento, i clienti Credem idonei riceveranno il premio tra il 15 e il 31 gennaio 2025 via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione del conto. Questo a patto che il conto corrente sia ancora attivo. Per ricevere correttamente l'e-mail, assicurarsi che la mailbox sia libera e che l'indirizzo digitato sia corretto.

Detto questo, il conto corrente Credem Link è attivabile online in pochi minuti. Tutto quello che occorre sono un documento d'identità (o lo SPID) e una connessione Internet stabile. Inoltre, ai fini del corretto riconoscimento, c'è bisogno di una stanza ben illuminata. Maggiori informazioni su questa pagina dedicata di Credem.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.