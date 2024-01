Credem Link, il conto online a canone zero che stavi cercando

Vuoi gestire il tuo denaro in modo semplice? Abbiamo il conto corrente online che fa per te: Credem Link. Tramite l'app dedicata disponibile sia per Android che iOS, puoi acquistare, inviare denaro, effettuare bonifici e tanto altro. Continua a leggere per scoprire tutti i vantaggi che questo conto ti offre.

Credem Link: tutti i vantaggi esclusivi del conto

Come si apre il conto Credem Link? Devi prima accedere alla pagina dedicata, avendo tra le mani un documento d'identità valido. Ti serve anche la webcam.

Completata la procedura, puoi scegliere tra la carta di debito internazionale MasterCard a canone zero per il primo anno (1,50€ al mese dal secondo) oppure la carta di debito gratuita da usare sul circuito nazionale Bancomat.

La carta di debito MasterCard ti consente di pagare tramite lo smartphone e altri device, sia in Italia che all'estero. Puoi collegarla ai wallet digitali più diffusi come Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garming Pay e Swatch Pay,

In questo modo, potrai pagare istantaneamente tramite lo smartphone o lo smartwatch senza avere fisicamente la carta dietro.

Non stare davanti il PC fermo a rimuginare se devi o non devi aprire questo conto! Non troverai altre soluzioni migliori online con prelievi gratuiti presso gli ATM. Questa è un’opportunità per gestire il tuo denaro senza costi nascosti che non puoi lasciarti assolutamente sfuggire.

La carta di debito è anche a canone zero per il primo anno, cosa vuoi di più? Clicca sul bottone qui sotto e avvia la procedura di apertura conto SUBITO!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.