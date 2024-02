Credem Link: il conto corrente personalizzabile che fa al caso tuo

Perché è conveniente aprire il conto corrente online Credem Link? Il motivo è semplice: controllo totale sulle funzionalità e i servizi offerti dalla banca.

Questa soluzione è pensata a misura di cliente, poiché offre la flessibilità di decidere cosa includere e cosa invece no.

Personalizzazione è la parola d'ordine: avrai completamente nelle tue mani la possibilità di creare il profilo di conto perfetto per le tue esigenze quotidiane.

Credem Link: facile apertura online senza filiali

Uno dei punti di forza di Credem Link nasce dalla possibilità di aprire il conto online senza burocrazia e lunghe attese in filiale.

Tutto ciò che ti occorre è una buona connessione dati e pochi minuti del tuo prezioso tempo. Devi inserire i tuoi dati dove richiesto, tra cui gli estremi di un documento d'identità valido. Alla fine, ti verrà chiesto il riconoscimento facciale tramite video selfie.

Se sei in possesso dello SPID, la procedura diventa ancora più veloce. Una volta completati questi passaggi, dovrai scegliere il tuo consulente dedicato, optando tra quello nella filiale più vicina o da remoto. Successivamente, puoi personalizzare la tua offerta in base alle tue esigenze.

Con Credem Link, il conto non è soltanto senza canone, ma anche due ottime carte di debito tra cui scegliere. Si tratta della carta di debito CredemCard Internazionale, che offre prestazioni di alto livello con canone gratuito il primo anno e prelievi gratuiti iniziali, e della carta CredemCard Debit, a canone gratuito per sempre.

Insomma, Credem Link è la soluzione più avanzata del momento, che guarda oltre la gestione tradizionale del denaro, mettendo sul piatto un servizio personalizzato e accessibile a tutti, con vantaggi esclusivi e consulente dedicato. Clicca qui sotto e apri il conto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.