Credem Link, il conto corrente a canone zero e con un team di consulenti dedicato

Cosa cercare in un conto corrente online? I vantaggi economici dell’assenza dei costi fissi, ma anche la possibilità di poter contare su soluzioni e strumenti utili a seconda delle singole necessità. Il conto Credem Link di Credem Banca è pensato proprio per questo: canone zero per la gestione del conto e sulla carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard ma anche Internet Banking e assistenza dedicata sia in filiale che da remoto. Apri ora il conto Credem Link per approfittare di tutti questi vantaggi.

La nuova concezione di banca di Credem Link

L’aspetto distintivo del conto corrente Credem Link è quello di offrire una consulenza dedicata. Credem Banca, infatti, investe in un modello di banca nel quale coesistono dimensione umana e dimensione digitale. I vantaggi dell’Internet Banking, delle app mobile e dei pagamenti elettronici sono indiscussi, ma non sempre riescono a sostituire l’empatia e la comunicazione tra due esseri umani.

Per questo nel conto Credem Link si ha la possibilità di scegliere tra un Team di Wellbanker per una consulenza da remoto o un Personal Wellbanker per una consulenza in presenza nella filiale più vicina. In questo modo chiarimenti, suggerimenti e supporto per gli investimenti (come l’apertura del Conto Deposito con il 3% di tasso lordo annuo per 6 mesi a scadenza) diventa tutto più facile e accessibile.

E poi il conto Credem Link non ha costi di gestione e mette a disposizione l’App Credem Mobile dalla quale monitorare e gestire le proprie finanze. Associata al conto c’è la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard che può essere utilizzata in tutto il mondo per i pagamenti e i prelievi così come in abbinamento ai principali wallet digitali come Google Pay e Apple Pay. In alternativa è disponibile la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat.

Per ogni esigenza finanziaria il conto Credem Link offre diverse soluzioni e vantaggi; scegli quella più adatta alle tue necessità.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.