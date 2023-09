Credem Link: il conto che ti regala un buono Amazon da 100€

Conto Credem Link è un prodotto lanciato da banca Credem (Credito Emiliano) a canone zero, abbinato a una carta di debito Bancomat gratuita. La promozione attuale consente di ricevere un buono Amazon da 100€ se si apre il conto entro il 15 ottobre.

Credem offre anche un conto deposito incluso per fruttare i vostri risparmi e numerosi altri servizi per la gestione dei fondi.

Credem Link: il conto a canone zero

Oltre ad avere canone zero, il conto corrente Credem Link offre anche una firma elettronica gratuita. È abbinato a una carta di debito Bancomat, anch'essa senza canone, da usare presso i negozi o per il prelievo denaro negli ATM. Si può abbinare ai portafogli elettronici più diffusi, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In alternativa, è possibile scegliere una carta di debito internazionale Master Card, gratuita il primo anno e con canone da 1,50€ al mese a partire da quello successivo.

Il conto è gestibile online, direttamente dal sito, o con l'app Credem. Da qui è possibile usufruire del servizio di consulenza incluso Wellbanker. Sarete voi a scegliere in fase di apertura se avere la consulenza attraverso la filiale remota o quella fisica, in base alle esigenze. Nel caso scegliate la consulenza a distanza, attraverso la filiale remota, vi basterà prendere lo smartphone o accendere il PC per effettuare una videochiamata e parlare con i consulenti, dalle 9 di mattina alle 9 di sera.

Conto Credem Link include anche un conto deposito dove poter maturare i vostri fondi. Offre un tasso di interesse al 4% lordo annuo a scadenza per 9 mesi sulle nuove liquidità, su un minimo di 5000€. È possibile attivare il deposito in pochi passaggi dopo aver aperto il conto, comodamente dall'internet banking o dall'app Credem.

La procedura di richiesta per attivare il conto Credem Link è molto semplice. Basta recarsi nella pagina dedicata cliccando su "Apri il conto online". Inserite quindi i vostri dati, scegliete il consulente, configurate l'offerta e sottoscrivete i contratti. Terminata la procedura il conto sarà già pronto per essere usato e la carta vi verrà spedita a casa.

