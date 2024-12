Credem Link: fino a 250€ in buoni Amazon invitando i tuoi amici

Conto Credem Link è una soluzione moderna e vantaggiosa per chi desidera una gestione semplice ed efficace delle proprie finanze. Tra i suoi principali punti di forza troviamo il canone zero per il primo anno, l’accesso a servizi digitali avanzati come l’Internet Banking gratuito, e una carta di debito versatile e conveniente. Ma c’è di più! Grazie alla nuova iniziativa in collaborazione con Amazon, Credem Link offre l’opportunità di guadagnare fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.it. Per ogni amico che aprirà un conto e attiverà alcuni servizi, riceverai un buono da 25€. È il momento perfetto per condividere questa opportunità con chi conosci e ottenere vantaggi extra mentre gestisci al meglio il tuo denaro.

Come ottenere i Buoni Regalo Amazon con il conto Credem Link

Partecipare alla promozione in questione è semplice e veloce. Dopo aver attivato il servizio Internet Banking e scaricato l’App Credem, avrai accesso al tuo codice promozionale personale. Ecco come fare:

Scarica l'App Credem sul tuo smartphone e accedi al tuo account;

Vai nella sezione "Credem" e seleziona "Presentaci un amico";

Condividi il codice promozionale tramite email, WhatsApp o altre piattaforme di messaggistica.

Puoi invitare fino a 10 amici a diventare clienti Credem Link: ogni amico che aprirà un conto corrente Credem Link, attiverà l’Internet Banking e due prodotti/servizi aggiuntivi, ti farà guadagnare un buono regalo del valore di 25€. Invitando fino a 10 amici, potrai accumulare fino a 250€.

Conto Credem Link combina convenienza e innovazione, permettendoti di gestire il tuo denaro in modo facile e veloce. Con il canone zero per il primo anno e i servizi digitali gratuiti, è una soluzione perfetta per chi cerca semplicità e risparmio. Da non dimenticare anche la disponibilità di una carta di debito con canone gratuito il primo anno e costo di 1,50€ dal secondo in poi, utilizzabile sia in Italia che all'estero.





