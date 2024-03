Credem Link: Conto a canone zero e buoni Amazon in regalo

Oggi scegliere un conto corrente non è semplice. Ma Credem Link ha una proposta davvero interessante: un conto corrente a canone zero che non solo risponde a tutte le tue esigenze finanziarie con soluzioni moderne e personalizzate, ma ti accoglie anche con un regalo di benvenuto super: fino a 100€ in buoni regalo Amazon.

Perché scegliere Credem Link

Se sei pronto a trasformare il modo in cui gestisci il tuo denaro, con Credem Link, avrai a disposizione un'esperienza bancaria all'avanguardia, pensata per darti controllo e libertà. Dalla consulenza personalizzata, disponibile sia in filiale che a distanza, all'accesso immediato alle tue finanze tramite Internet Banking e l'App Credem Mobile, ogni aspetto del tuo conto è stato progettato pensando a te.

Ma ecco ciò che rende questa offerta imperdibile: aprendo il conto Credem Link e utilizzando il codice promozionale CREDEM100 entro il 5 aprile, ti verranno accreditati fino a 100 € in buoni regalo Amazon. È la tua occasione per iniziare a fare acquisti con la tua nuova carta di debito, beneficiando al tempo stesso di un vantaggio economico immediato.

Durante il primo anno, godrai del canone annuale gratuito per la tua Credemcard MasterCard, che dal secondo anno sarà di soltanto 1,5€ al mese. Questa carta offre la massima flessibilità, permettendoti di effettuare prelievi, acquisti online e in negozio, sia in Italia che all'estero, grazie alla comodità del contactless tramite smartphone.

Se poi i tuoi acquisti si concentrano principalmente in Italia, la carta di debito Credemcard sul circuito nazionale Pagobancomat rappresenta la soluzione ideale, disponibile a canone zero e perfetta per tutte le tue transazioni sul territorio nazionale.

Oltre a questi vantaggi, l’esperienza bancaria di Credem è intuitiva e sicura. Avrai pieno controllo sulle transazioni in ogni momento. E se hai bisogno di supporto potrai contare su un'efficiente assistenza clienti.

Aprire il conto è semplice e veloce. Clicca sul pulsante qui sotto e segui la procedura online. Non dovrai inviare documenti cartacei e non dovrai recarti fisicamente da nessuna parte.

Ricorda della promozione: apri il conto entro il 5 aprile con il codice CREDEM100 e goditi i buoni Amazon. Visita il sito ufficiale e approfitta di questa super offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.