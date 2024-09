Credem Link: con questo codice promo hai 200€ di buoni Amazon

Di recente Credem ha lanciato una nuova promozione sul suo conto online Credem Link. In sostanza, basta aprire Credem Link entro il 31 ottobre e inserire in fase di apertura il codice PROMO200 per ottenere ben 200€ di buoni regalo Amazon. Ma andiamo a scoprire tutti i vantaggi di questa soluzione e le altre condizioni da soddisfare per avere i buoni.

Cosa offre il conto online Credem Link

Stiamo parlando di un conto corrente online a canone zero, che mette a disposizione dei suoi clienti una carta di debito Mastercard (in alternativa, è possibile usufruire di Credemcard, una carta di debito Pagobancomat con pagamenti e prelievi in Italia) e un servizio di Internet Banking completamente gratuito.

Come dicevamo, per ottenere i buoni Amazon da 200 euro bisogna aprire il conto entro il 31 ottobre 2024, senza dimenticare di inserire in fase di registrazione il codice promo PROMO200 (proprio scritto in maiuscolo). Tuttavia, ci sono altre condizioni da soddisfare, ovvero l'accredito dello stipendio o della pensione sul conto corrente online appena aperto oppure spendere almeno 1000 euro con la carta di debito associata al conto entro il 30 novembre. Carta che peraltro può essere utilizzata sia in Italia che all'estero, collegabile ai principali wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc.).

Ma quando verranno erogati i buoni? Credem specifica che saranno ricevuti tra il 15 e il 31 gennaio 2025. E, una volta ottenuti, potranno essere spesi sul sito di Amazon. Per aprire il conto Credem Link vai su questa pagina del sito ufficiale della Banca Credem e segui le istruzioni riportate.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.