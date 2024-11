Credem Link con canone zero e Buono Amazon da 200€: è il conto più conveniente

Scegliere il conto corrente più conveniente di novembre 2024 è molto facile: con la promo di Credem, infatti, è possibile accedere a un conto corrente a canone zero, senza alcun requisito da rispettare, ricevendo, inoltre, un Buono Amazon da 200 euro in regalo e conservando la possibilità di ottenere, quando necessario, assistenza in filiale oltre alla possibilità di gestire il conto online.

La proposta dell'istituto è Conto Credem Link: si tratta di un conto a canone zero che include la carta di debito con prelievi gratis dagli ATM Credem oltre al conto deposito con interessi al 4% per 6 mesi. A completare i vantaggi c'è un Buono Amazon da 200 euro in regalo, ottenibile, semplicemente, accreditando stipendio/pensione oppure effettuando almeno 1.000 euro di spese con carta di debito (entro il 31 dicembre 2024). Per ottenere il buono è necessario inserire il codice PROMO200 in fase di apertura.

Per accedere alla promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di Credem da cui sarà possibile aprire il conto corrente direttamente online.

Cosa include il Conto Credem Link

Il conto corrente proposto da Credem si caratterizza per:

canone zero senza requisiti da rispettare

senza requisiti da rispettare carta di debito Credemcard internazionale con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese), prelievi gratis dagli ATM Credem e possibilità di pagare anche con wallet digitali; in alternativa, c'è a carta di debito Credemcard su circuito nazionale che ha canone zero

con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese), e possibilità di pagare anche con wallet digitali; in alternativa, c'è a carta di debito Credemcard su circuito nazionale che ha canone zero carta di credito Ego Classic richiedibile a descrizione del cliente, con canone annuo di 39,99 euro e possibilità di azzeramento raggiungendo 6.000 euro di spese

richiedibile a descrizione del cliente, con canone annuo di 39,99 euro e possibilità di azzeramento raggiungendo 6.000 euro di spese conto deposito con interessi al 4% per 6 mesi

A completare i vantaggi c'è un Buono Amazon da 200 euro in regalo, ottenibile semplicemente impostando l'accredito di stipendio/pensione oppure effettuando almeno 1.000 euro di spese con carta di debito (entro il 31 dicembre 2024). Per sfruttare la promo è necessario inserire il codice PROMO200 in fase di apertura. Per aprire il conto basta seguire la procedura online qui di sotto.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.