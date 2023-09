Credem Link: buono Amazon da 100€ se apri ora il conto

Credem (Credito Emiliano), è una delle storiche banche Italiane fondate nel 1910, ha lanciato una nuova promozione con il suo Conto Credem Link: aprendolo entro il 15 ottobre, i nuovi clienti possono avere in regalo un buono d'acquisto Amazon da 100€.

Link è un conto corrente a canone zero abbinato a una carta di debito, attivabile interamente online. Ecco cosa offre.

Credem Link: offerta imperdibile per i nuovi clienti

Credem Link si può attivare facilmente online in pochi minuti. Basta avere con se un documento di identità e il proprio smartphone. Una volta inseriti i propri dati e la foto, come richiesto dalla procedura, scelto il proprio consulente e confermato tutto con un operatore, il conto è già attivo e pronto all'uso. L'operazione è anche più veloce se avete lo SPID.

Viene abbinato a una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, con canone gratuito per il primo anno, che diventa 1,50€ al mese successivamente. È compatibile con i portafogli digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare in Italia e all'estero anche con smartphone. In alternativa, è possibile scegliere una carta di debito su circuito nazionale a canone zero, per pagare presso i negozi o prelevare contante dagli ATM.

Credem Link offre inoltre un tasso di interesse del 4% lordo annuo a scadenza per 9 mesi sui vostri risparmi, per nuove liquidità sul conto corrente su un castelletto minimo di 5000€. Dopo aver aperto il conto, è possibile attivare velocemente il conto deposito con un clic o un tocco, direttamente dall'internet banking o dall'app Credem, senza nessun costo di apertura.

Avrete inoltre disposizione un servizio di consulenza totalmente gratuito. Sarete voi in fase di apertura a scegliere se avere il servizio tramite filiale remota o fisica, in base alle vostre esigenze. In caso scegliate la consulenza a distanza, sarà sufficiente aprire il PC o prendere lo smartphone e fare una videochiamata con uno dei consulenti dalle 9 della mattina alle 9 di sera.

Aprite ora il conto Credem Link e non perdetevi il buono d'acquisto da 100€ in omaggio.

