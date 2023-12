Credem Link: apri un conto corrente online a canone zero

Il mondo delle finanze si evolve rapidamente e con esso anche le opzioni per gestire il proprio denaro. In questo contesto, Credem presenta il suo innovativo conto online Credem Link, riservato ai nuovi clienti che desiderano unire praticità, convenienza e servizi all'avanguardia.

Il conto online Credem Link offre un conto corrente online a canone zero, garantendo ai suoi utenti un servizio completo e personalizzato. Ciò include l'accesso a un team di consulenti Credem, pronti ad assisterti sia in filiale che da remoto, per rispondere a ogni tua esigenza finanziaria.

I vantaggi di Credem Link per i nuovi utenti

Un aspetto innovativo di Credem Link è la possibilità di scegliere la carta di debito che preferisci, tra Credemcard Internazionale Mastercard e Credemcard. La prima, in PVC riciclato, offre canone gratuito per il primo anno (poi 1,50 euro al mese), prelievi gratuiti per il primo anno, circuito Mastercard internazionale e limiti personalizzabili. La seconda, anch'essa in PVC, offre canone gratuito, circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat e abilitazione al circuito Fastpay.

La gestione delle finanze diventa un'esperienza senza intoppi grazie all'Internet Banking e all'App Credem Mobile, entrambi accessibili senza alcun costo aggiuntivo. Monitora e controlla le tue transazioni, effettua bonifici e pagamenti, tutto dalla comodità del tuo dispositivo. Credem Link non è solo convenienza, ma anche sostenibilità. La sottoscrizione dell'offerta richiede l'attivazione del servizio di Firma Elettronica gratuito.

Aprire un conto Credem Link e semplice e intuitivo. Ti bastano un documento d'identità valido e una connessione internet stabile e sarai pronto a configurare la tua offerta e sottoscrivere i contratti in pochi minuti. Se hai lo SPID, il caricamento dei dati sarà ancora più veloce. Scegli la libertà di pagare, la comodità di gestire il tuo denaro e l'innovazione del futuro delle finanze: apri online il tuo Conto Credem Link.

