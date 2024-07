Credem Link: 200 euro di buoni regalo Amazon con questo codice promozionale

Credem lancia la promozione dell'estate offrendo 200 euro di buoni regalo Amazon ai clienti che sceglieranno di aprire un conto corrente online Credem Link entro il 31 luglio. Avere il buono Amazon in regalo è davvero semplice, basta infatti aprire un conto Credem Link con carta di debito e Internet Banking ricordandosi di inserire il codice promozionale SUMMER200 nell'apposito campo del modulo di adesione. Una volta completato questo passaggio, per entrare in possesso del buono il cliente dovrà effettuare entro il 22 settembre una delle seguenti operazioni: pagare degli acquisti con la carta di debito inclusa per un importo complessivo di almeno 1.000 euro o farsi accreditare lo stipendio o la pensione sul conto Credem Link appena aperto.

Credem lascia quindi al cliente piena libertà su come ottenere il buono regalo Amazon. Che si scelga di fare acquisti usando la carta di debito associata al conto Credem Link o che si decida di accreditare lo stipendio o la pensione, i 200 euro di buono da spendere su Amazon.it sono infatti assicurati e si aggiungono ai tanti vantaggi di Credem Link che andremo ora a vedere insieme.

Credem Link: il conto corrente digitale a canone zero con carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard

Diciamo innanzitutto che Credem Link è un conto corrente digitale che mette a disposizione del cliente un team di consulenti pronti a risolvere qualsiasi dubbio e richiesta sia in filiale che da remoto. Tra i vantaggi del conto corrente Credem c'è l'app Credem Mobile per poter eseguire in piena autonomia tutte le operazioni di Internet Banking a canone zero. Anche la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard inclusa prevede il canone zero per il primo anno, mentre in seguito il costo è di 1,5 euro al mese. La carta consente di effettuare prelievi, fare acquisti online ed effettuare pagamenti in Italia e all'estero pure tramite smartphone.

Credem offre ai clienti la possibilità di scegliere in alternativa la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat. In questo caso le operazioni di pagamento e i prelievi sono limitate alla sola Italia, ma in compenso non è previsto alcun costo perché si tratta di una carta a canone zero.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.