Credem è il conto digitale a canone zero che ti premia con buoni Amazon

Nel mondo sempre più digitalizzato in cui viviamo, avere un conto corrente bancario che si adatti al nostro stile di vita è fondamentale. Ecco perché Credem Link - a canone zero - si presenta come una soluzione avvincente, combinando la praticità del digital banking con un'ampia gamma di vantaggi. Non solo potrai gestire le tue finanze con facilità e comodità, ma avrai anche l'opportunità di essere ricompensato per le tue scelte finanziarie tramite un programma di referral che ti premia con buoni regalo Amazon.

Credem Link è molto più di un semplice conto corrente online: è una porta aperta al mondo del digital banking, che ti offre un'esperienza bancaria senza complicazioni e pensata per il tuo stile di vita moderno. A canone zero, Credem Link ti permette di godere dei vantaggi finanziari senza costi nascosti. Ma non è tutto: la carta di debito internazionale Mastercard, inclusa nel pacchetto, rende i pagamenti tanto semplici quanto globali. In alternativa, puoi scegliere comodamente una carta di debito nazionale, a canone zero.

Tutti i vantaggi che otterrai con Credem

Con Credem puoi gestire il tuo denaro con un semplice clic o tap, grazie all'app Credem dedicata e alla piattaforma di Internet Banking. Avrai così accesso a una gamma di servizi che renderanno la gestione delle tue finanze un'esperienza piacevole. La firma elettronica ti libererà dalla carta e dall'inchiostro, mentre il servizio di consulenza personale "Wellbanker" ti garantirà supporto da parte di esperti bancari, sia in filiale che a distanza.

Il conto corrente Credem Link non solo ti offre un mondo di vantaggi, ma ti premia anche per condividerli con gli amici. Invitando chi conosci a unirsi a Credem Link, potresti guadagnare fino a 500 euro in buoni regalo Amazon. E se hai meno di trent'anni e i tuoi amici sono della stessa età, questi vantaggi si raddoppiano, regalandoti ancora più motivi per condividere l'esperienza Credem.

L'apertura di un conto Credem Link è veloce e semplice. Basta collegarsi alla pagina ufficiale online, inserire i propri dati e scegliere l'offerta desiderata. Se possiedi lo SPID, l'apertura sarà ancora più veloce. In pochi minuti potrai avere a disposizione un conto corrente, una carta di debito (internazionale o nazionale) e tutti i vantaggi di Credem Link.

