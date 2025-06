Credem: cosa serve per aprire il conto e avere 200€ di buoni Amazon

Se stai pensando di cambiare banca, questa potrebbe essere l'occasione giusta: Credem premia i nuovi clienti che aprono il conto online Credem Link entro il 31 luglio 2025 con un buono Amazon da 200€.

Per ottenerlo, è sufficiente inserire il codice PROMO200 al momento della registrazione e rispettare alcune semplici condizioni. Un'iniziativa interessante per chi cerca un conto a canone zero con la comodità del digitale e l'affidabilità di una banca presente sul territorio. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che bisogna fare per ottenere il buono.

Come ottenere il buono Amazon da 200€ con Credem

La promo in questione è riservata a chi apre Credem Link, il conto corrente online a costo zero che include internet banking, app mobile e l'assistenza dei consulenti Credem, disponibili sia da remoto che in filiale. Durante la fase di apertura del conto, occorre inserire PROMO200 (in maiuscolo) nel campo apposito.

Una volta attivato il conto, per ricevere il buono è necessario effettuare acquisti per almeno 2.000€ entro il 31 ottobre 2025, utilizzando la carta di debito associata. Il buono Amazon sarà inviato via email entro il 31 gennaio 2026 all’indirizzo fornito in fase di registrazione.

I nuovi clienti possono scegliere tra due carte di debito:

Credemcard Internazionale Mastercard , gratuita per il primo anno, poi a 1,50€/mese, utilizzabile anche all'estero;

, gratuita per il primo anno, poi a 1,50€/mese, utilizzabile anche all'estero; Credemcard Bancomat, gratuita a tempo indeterminato, ma valida solo per operazioni in Italia.

Con Credem Link hai tutto quello che ti serve per gestire le tue finanze online, senza spese di gestione, e in più un buono regalo da 200€ da spendere su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.