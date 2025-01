Credem: con il Conto Deposito Più hai fino al 3% di interesse annuo

Per chi desidera far crescere i propri risparmi in modo sicuro, Credem propone il Conto Deposito Più, un’opzione vantaggiosa che offre un tasso d’interesse lordo annuo del 3% a scadenza su nuova liquidità, per un periodo di 6 mesi. Una soluzione semplice e conveniente per i tuoi risparmi: per aprire il conto basta andare sulla pagina dedicata del sito di Credem. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona.

Quali sono i vantaggi del Conto Deposito Più di Credem

Il Conto Deposito Più di Credem consente di ottenere un rendimento sicuro sui propri risparmi, senza costi di attivazione aggiuntivi. Per accedere all’offerta, è sufficiente avere un conto corrente presso Credem e depositare una somma minima di 5.000€, con un massimo conferibile di 500.000€.

Le somme considerate come nuova liquidità devono essere trasferite sul conto corrente entro 60 giorni prima della sottoscrizione o prenotazione del deposito, attraverso bonifici, versamenti in contanti o assegni. Eventuali uscite superiori ai 5.000€ effettuate nei 60 giorni precedenti verranno detratte dal calcolo.

Uno dei vantaggi principali del Conto Deposito Più di Credem è la flessibilità. Sebbene il deposito sia vincolato, le somme possono essere svincolate in qualsiasi momento. In caso di svincolo anticipato, è prevista una piccola penale proporzionale al capitale rimanente e alla durata residua del vincolo.

Con il Conto Deposito Più non ci sono costi di attivazione, e a scadenza i risparmiatori riceveranno l’intero capitale depositato insieme agli interessi maturati, accreditati direttamente sul conto corrente. Questo lo rende una soluzione sicura e ideale per chi vuole pianificare le proprie finanze con certezza e trasparenza.

Per scoprire di più e attivare il Conto Deposito Più, vai al sito ufficiale di Credem e segui le istruzioni. Non perdere l’occasione di far crescere i tuoi risparmi con Credem!





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.