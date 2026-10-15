Creazione di un sito web senza intoppi con il piano di Hostinger in offerta

Hostinger, azienda di web hosting nota a livello internazionale, propone il 75% di sconto sul piano Premium, tramite cui è possibile creare e gestire un sito web senza intoppi. Il prezzo scontato è di 2,99 euro al mese per i primi quattro anni, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con la possibilità di disdire in anticipo.

Con il piano Premium di Hostinger tutti possono aprire un nuovo sito e gestirlo al meglio anche senza conoscenze, né di informatica né tantomeno di programmazione. Merito da una parte di cinque crediti AI in regalo, dall’altra di un assistente basato sull’intelligenza artificiale e di tutta una serie di servizi inclusi.

Il primo passaggio riguarda la creazione di un nuovo sito da zero. Hostinger mette a disposizione dei suoi nuovi utenti 5 crediti AI come regalo una tantum, utili per aprire un nuovo sito oppure un’applicazione web.

Tutto quello che bisogna avere è un’idea chiara di quello che si ha in mente, per poi esporla in modo coerente. Il website builder basato sull’AI farà poi il resto, mentre con il supporto di un assistente sempre AI si potrà gestire in tutta tranquillità il sito anche dopo averlo pubblicato.

L’account Premium include inoltre un dominio gratuito per 1 anno, 20 GB di spazio di archiviazione su SSD, backup settimanali gratuiti, uno spazio di e-commerce disponibili, la CDN, l’assistenza prioritaria da parte di esperti disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, e strumenti AI per la creazione di immagini, contenuti e quant’altro.

A tutto questo, poi, si aggiungono WordPress, il CMS più diffuso per la creazione di blog, portfolio, siti di notizie e siti di e-commerce, e due caselle di posta per ogni sito web (in totale sono tre i siti che si possono creare con queto piano) gratuite per il primo anno.

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