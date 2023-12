CREATIVE Zen Hybrid: cuffie wireless d'ECCELLENZA a soli 46€

Se vuoi delle cuffie wireless che garantiscono un ottimo rapporto qualità prezzo sicuramente non devi perdere questa occasione. Dunque dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello CREATIVE Zen Hybrid a soli 46,99 euro, invece che 77,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come puoi vedere tu stesso in questo momento puoi avvalerti di uno sconto di ben 31 euro sul totale. Davvero niente male soprattutto per delle cuffie Bluetooth eccellenti come queste. Sono comode, hanno una batteria che dura tantissimo e diverse tecnologie per un ascolto perfetto in qualsiasi ambiente. Insomma un vero affare.

CREATIVE Zen Hybrid: musica e chiamate perfette

Grazie alla modalità di cancellazione del rumore ibrida potrai ascoltare la musica in modo coinvolgente senza che nessuno ti disturbi. Perfette quando sei in treno, in autobus o all'aperto. E puoi passare velocemente alla modalità ambiente che invece ti permette di percepire cosa succede intorno a te, così puoi parlare con chi hai vicino senza togliere le cuffie dalle orecchie.

Hanno dei padiglioni morbidi per garantire il massimo del comfort e driver da 40 mm al neodimio per un suono di qualità. Il microfono interno capta la tua voce filtrando i rumori e quindi restituendola a chi ti ascolta senza disturbi per chiamate perfette. E poi sono dotate di una batteria enorme che offre fino a 27 ore di autonomia con ANC attivata.

Ci sarebbero altre cose da dire ma il tempo scorre e non torna indietro. L'offerta potrebbe sparire da un momento all'altro per cui sii rapido. Va subito su Amazon e acquista le tue CREATIVE Zen Hybrid a soli 46,99 euro, invece che 77,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

