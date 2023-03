Creative Zen Hybrid: cuffie wireless con ANC e 27h di audio a 49€

Ecco un'offerta da non perdere assolutamente. Se fai presto puoi acquistare delle cuffie wireless Over-ear a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Creative Zen Hybrid a soli 49,99 euro, invece che 77,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo sconto ti permette di risparmiare 28 euro e soprattutto di mettere le mani su delle cuffie spettacolari. Garantiscono un ottimo audio con bassa latenza e sono comodissime. Hanno microfono integrato, la tecnologia di cancellazione del rumore e una batteria gigantesca.

Creative Zen Hybrid: cuffie per musica e chiamate

Sicuramente una delle cose interessanti di queste cuffie wireless è la loro versatilità. Infatti sono pensate sia per ascoltare la tua musica preferita, godendo di un ottimo audio che ti permette di percepire ogni dettaglio. Sia per le chiamate che, grazie alla cancellazione del rumore ibrida, permette sia a te che a chi ti ascolta di udire la voce forte e chiara.

La tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce un'associazione veloce con i tuoi dispositivi e una connessione sempre stabile. E volendo puoi anche connetterle con un cavo jack da 3,5 mm. I padiglioni morbidi con l'archetto regolabile offrono il massimo del comfort. E puoi piegarle per occupare meno spazio in modo da portartele sempre dietro. Possiedono una super batteria in grado di durare per ben 27 ore con la funzione ANC attiva e per 37 ore disattivandola. Se poi sei di fretta e hai dimenticato di ricaricarle, in soli 5 minuti garantiscono ben 5 ore di ascolto.

Non c'è che dire, a un prezzo così basso sono da prendere subito. Fai presto perché le unità disponibili con questo sconto sono limitate. Quindi vai ora su Amazon e acquista le tue Creative Zen Hybrid a soli 49,99 euro, invece che 77,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.