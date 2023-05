Creative Zen Air: auricolari wireless leggeri ed ergonomici a 29€

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che trovi in esclusiva su Amazon per avere delle cuffiette Bluetooth eccellenti a un prezzo super vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello Creative Zen Air a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questa promozione che ti permette di risparmiare ben 20 euro. Soprattutto ti porti a casa degli auricolari wireless comodissimi e leggeri. Sono dotati di cancellazione del rumore, modalità ambiente, sono resistenti all'acqua che hanno un autonomia totale di 18 ore.

Creative Zen Air: auricolari wireless meravigliosi

Sono davvero tante le specifiche interessanti degli auricolari Creative Zen Air. Partiamo con ordine. Intanto sono piccoli, leggerissimi e molto comodi. Si adattano perfettamente all'orecchio e offrono un isolamento acustico che ti permette di ascoltare la tua musica preferita e fare chiamate al meglio. Si collegano velocemente e garantiscono una connessione stabile. Possiedono dei comodi comandi touch per gestire le chiamate in entrata, le tracce musicali e tanto altro.

Poi sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4, quindi le puoi usare tranquillamente all'esterno anche quando piove oppure per fare sport. Grazie alla custodia, piccola e leggera, le puoi usare per 18 ore consecutive. Invece con una sola ricarica sono in grado di garantire un'autonomia di 6 ore. Infine godono della tecnologia di cancellazione del rumore, per non avere distrazioni, e di modalità ambiente, che invece ti permette di ascoltare ciò che succede intorno a te.

Insomma oggi hai la possibilità di avere delle cuffiette Bluetooth meravigliose. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi Creative Zen Air a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

