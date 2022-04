Creative Week su Domestika, tanti corsi in offerta

È arrivata la Creative Week: una settimana di sconti su un'ampia selezione di corsi Domestika, la piattaforma creativa più nota del web. Illustrazione, craft, Marketing & Business, fotografia e video, sono soltanto alcune delle numerose categorie interessate dall'offerta, che propone tantissimi corsi adatti a tutti i livelli di competenza – da principiante a esperto – a partire da soli 9,90 euro.

Creative Week: i migliori corsi da non perdere

Sono, complessivamente, dodici le categorie disponibili all'interno del catalogo Domestika. La più popolare è sicuramente “Illustrazione”, che offre tanti corsi dedicati sia al disegno in tecnica classica (pastelli, acquerelli, sketching, matita, e tanti altri) che in tecnica digitale ed i suoi software – Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate, tanto per citarne alcuni. Una ventata di novità è rappresentata dalla categoria “Craft”, che propone lezioni prettamente manuali e rivolte ad un pubblico interessato soprattutto al fai-da-te. Alcuni esempi? Design e costruzione di mobili, uncinetto, ceramica in casa, cake design, falegnameria e tanto altro.

“Fotografia e video” è un'altra categoria che potrebbe interessare soprattutto i content creator, dal momento che si parla ampiamente di social network e fotoritocco. I più “inusuali” e forse fra i più interessanti corsi in offerta con Domestika, però, sono quelli relativi a “Marketing & Business”, perfetti per coloro che hanno intenzione di aprire un'attività oppure potenziare un brand. Navigando all'interno della categoria troviamo, ad esempio, “Google Ads e Facebook Ads da zero” per i principianti del settore, oppure “Copywriting per social network”. Anche in questo caso, i social sono un argomento piuttosto diffuso, soprattutto Instagram.

Completano il catalogo le categorie di design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, calligrafia e tipografia, moda e musica e audio. Alla pagina dedicata alla promozione è possibile, in ogni caso, visualizzare l'intero catalogo e selezionare direttamente i corsi più interessanti da aggiungere al carrello. Ricordiamo che l'offerta è a tempo limitato: la maggior parte dei corsi parte da un prezzo di 9,90 euro. Ogni corso Domestika, inoltre, offre videolezioni on-demand ad accesso illimitato, risorse aggiuntive extra e un attestato di completamento finale personalizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.