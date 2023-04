Creative Stage Air V2: la soundbar portatile costa MENO DI 40€

È sbagliato pensare che una soundbar possa e debba essere collegata unicamente ad un televisore. Sì perché esistono anche soundbar pensate per i computer (da posizionare magari sotto al monitor), oppure da portare in giro, perché dotate di connettività Bluetooth e batteria integrata.

Un esempio è la Creative Stage Air V2, che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 39,99€ applicando manualmente il coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello, così da ottenere subito lo sconto di 20 euro.

Creative Stage Air V2 è la soundbar che non sapevi di volere: e oggi costa pochissimo

La Creative Stage Air V2 è una soundbar progettata per adattarsi facilmente a configurazioni già esistenti e, viste le dimensioni contenute, occupa pochissimo spazio. È una periferica che offre audio digitale USB di alta qualità ma integra anche il chip Bluetooth 5.3, così puoi sfruttarla anche in wireless.

A tal proposito, la soundbar di Creative è dotata di una batteria interna che garantisce fino a 6 ore di autonomia con un singolo ciclo di ricarica. Questo significa che puoi portare la tua musica ovunque, anche se quando sei fuori casa. Hai bisogno del sottofondo musicale giusto per un pranzo all'aperto con amici e/o parenti? Ecco la soluzione.

In termini di compatibilità non ci sono limiti. La puoi collegare a praticamente tutti i tuoi dispositivi: computer (laptop o desktop), dispositivi mobili e addirittura console di gioco, come PlayStation 4, PlayStation 5 (in super sconto su eBay) e Nintendo Switch.

In sintesi:

La Creative Stage Air V2 è ottimizzata per offrirti un audio potente e chiaro con due driver full range e un radiatore sovradimensionato.

I pulsanti di riproduzione e controllo del volume si trovano sul lato della soundbar.

La configurazione è semplicissima grazie alla porta USB-C o alla porta jack da 3,5mm, entrambe poste sul retro della periferica Creative.

💡Ricorda che per completare l'acquisto della soundbar di Creative a soli 39,99€ devi spuntare manualmente il Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

