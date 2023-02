Da Creative un speaker Bluetooth portatile che è una BESTIA (-20€)

Oggi con una spesa decisamente vantaggiosa ti puoi portare a casa un altoparlante portatile eccellente per trasformare ogni momento in una festa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile Creative a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Non c'è alcun dubbio, questo è assolutamente un ottimo prezzo. Inutile quindi dire che dovrai essere veloce per riuscire ad accaparrartelo. Questa cassa wireless è sia potente che molto robusta. Ha un'autonomia enorme ed è impermeabile.

Creative: speaker Bluetooth portatile, compatto e potente

Lo speaker Bluetooth Creative ha un design minimal, leggero ma anche resistente. È impermeabile con il grado IPX7. Gode della tecnologia Bluetooth 5.3 che risulta sempre affidabile. Lo puoi collegare a qualsiasi dispositivo e ascoltare i tuoi contenuti in ogni posto. Vivi le tue avventure con una cassa portatile indistruttibile dall'audio potente e preciso.

I doppi micro driver full-range riescono a restituire un audio con bassi potenti e alti puliti. Così ogni canzone prenderà vita. Anche all'aperto riuscirai ad ascoltare la musica in modo perfetto, riuscendo a percepire ogni nota. Ha dei comodi pulsanti per controllare il volume e per mettere in pausa le tracce o mandarle avanti e indietro. Inoltre potrai usarla fino a 18 ore consecutive con una sola ricarica.

Questo è sicuramente l'altoparlante wireless definitivo, e a questo prezzo, un vero affare. Sii rapido perché le unità disponibili non sono molte e andranno a ruba. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile Creative a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.