Creative Sensemore Air: l'offerta Amazon è CLAMOROSA (-60€)

Quando si parla di dispositivi audio, un marchio che balza subito alla mente è Creative. I suoi Sensemore Air sono auricolari Bluetooth in-ear con cancellazione del rumore e un'autonomia pazzesca (ben 35 ore). Di solito richiedono una spesa di 100€ ma oggi - grazie al doppio sconto Amazon - li paghi solo 39,99€. Ricorda di applicare manualmente il coupon, così da ottenere uno sconto di 30€ che andrà ad aggiungersi a quello del 30% già visibile nella pagina del prodotto.

Creative Sensemore Air: doppio sconto pazzesco ORA su Amazon

Lanciate sul mercato nel 2022, le Sensemore Air offrono un'esperienza di ascolto eccezionale combinata con una comodità e una libertà di movimento ottimali. Sono cuffie in-ear che utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.2 per connettersi senza fili a dispositivi come smartphone, tablet e computer.

Una delle caratteristiche distintive delle cuffie Sensemore Air è la tecnologia di rilevamento della pressione sonora. Questa funzione intelligente controlla costantemente il livello del suono ambientale e regola automaticamente il volume delle cuffie per adattarsi all'ambiente circostante. Ciò significa che quando ti trovi in un luogo rumoroso, le cuffie aumenteranno il volume per garantire che tu possa ascoltare chiaramente la musica o l'audio senza dover alzare manualmente il volume. Al contrario, quando sei in un ambiente tranquillo, il volume si abbasserà per evitare di disturbare gli altri o danneggiare l'udito.

Oltre alla funzione di rilevamento della pressione sonora, le cuffie Creative Sensemore Air presentano anche un'ottima qualità delle chiamate grazie ai quattro microfoni integrati con cancellazione del rumore.

L'autonomia degli auricolari Creative è di 35 ore con una singola carica, consentendo un uso prolungato senza doverle ricaricare frequentemente. Le cuffie sono dotate di comodi copriauricolari in silicone che offrono un'esperienza di ascolto piacevole anche durante sessioni prolungate.

In termini di design, le cuffie Creative Sensemore Air presentano un aspetto elegante e moderno, con una costruzione robusta ma leggera che le rende confortevoli da indossare per lunghi periodi.

La spedizione, poi, è completamente gratuitamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.