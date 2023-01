Creative Outlier Pro: auricolari wireless PAZZESCHI a un ottimo prezzo

Questa offerta che ti segnalo oggi è davvero un affare unico e ti permette di avere degli auricolari wireless stupendi a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Creative Outlier Pro a soli 57,79 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo doppio sconto per avere un notevole risparmio e sopratutto degli auricolari true wireless eccezionali. Sono comodi da indossare, anche per diverse ore, e hanno una bellissima custodia allungata dal design originale. Hanno un audio stupendo, cancellazione del rumore, sono impermeabili e possiedono un'autonomia esagerata.

Creative Outlier Pro: il prezzo crolla, adesso sono da avere

Creative Outlier Pro sono perfette sia per ascoltare musica che per le chiamate. Le puoi indossare per diverso tempo senza nemmeno accorgerti di averle, grazie ai comodi cuscinetti in silicone che si adattano perfettamente alla forma dell'orecchio. Hanno dei comandi touch per gestire le chiamate e i contenuti audio e puoi personalizzare l'audio tramite l'app dedicata.

Offrono un'ottima connessione a bassa latenza con i dispositivi associati e sono dotati di cancellazione attiva del rumore ibrida. Questo ti consente di avere un ascolto perfetto e nello stesso tempo di far udire la tua voce a chi ti ascolta al meglio, nonostante un ambiente rumoroso. I 6 microfoni captano la tua voce per restituirla forte e limpida. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX5 e hanno una mega batteria in grado di durare per 15 ore di riproduzione con una singola ricarica e ben 60 ore con la custodia.

Non perdere tempo perché un'offerta così allettante durerà pochissimo. Per cui prima che il prezzo lieviti vai su Amazon e acquista i tuoi Creative Outlier Pro a soli 57,79 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se li ordini entro oggi li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.