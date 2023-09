Creative Outlier Free Pro: cuffiette a conduzione ossea SCONTATISSIME

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio. Ti porti a casa delle cuffiette a conduzione ossea davvero magnifiche a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Creative Outlier Free Pro a soli 79,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi beneficiare di un ribasso del 27% più di un ulteriore sconto di 30 euro, per un risparmio totale di ben 70 euro. Davvero da non perdere. Anche perché queste cuffiette a conduzione ossea regalano un suono meraviglioso, sono comodissime, impermeabili e hanno una connessione molto stabile.

Creative Outlier Free Pro: tecnologia innovativa a prezzo hot

La particolarità di queste cuffiette a conduzione ossea è la possibilità di ascoltare la tua musica preferita senza però estraniarti da ciò che ti circonda. Infatti il suono passa appunto dalle ossa dell'orecchio interno grazia delle vibrazioni che si trasmettono tramite onde sonore. Questo vuol dire che le orecchie non saranno tappate da nessun cuscinetto come avviene con gli auricolari classici.

Un'altra cosa interessantissima e che possiedono una memoria interna da 8GB dove potrai quindi caricare i tuoi brani musicali e ascoltarli senza la necessità di portarti dietro uno smartphone o un iPod. Sono impermeabili con certificazione di grado IPX8, godono di una connessione veloce e stabile che garantisce una bassissima latenza. Inoltre con una singola ricarica possono durare fino a 10 ore di ascolto.

Che aspetti dunque? Non perdere questa occasione più unica che rara. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista le tue Creative Outlier Free Pro a soli 79,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.