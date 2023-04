Creative: auricolari wireless con 10h di suono al 54% in MENO

Se vuoi delle cuffiette Bluetooth con una batteria enorme che puoi usare sia per ascoltare musica che per fare chiamate, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless by Creative a soli 45,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, oggi puoi beneficiare di questo strepitoso sconto del 54% e risparmiare ben 54 euro sul totale. Soprattutto, ti porti a casa degli auricolari wireless leggerissimi, comodi e che offrono un suono potente e preciso. A questo prezzo sono un vero affare.

Creative: auricolari wireless con 4 microfoni e suono potente

Questi auricolari firmati Creative sono progettati per chi vuole qualcosa di piccolo e leggero, da usare per tanto tempo senza fastidio. Infatti pesano solo 48,4 grammi e hanno un design in-ear che offre un ottimo isolamento acustico. L'ANC filtra i rumori ambientali e ti permette di ascoltare la musica in modo coinvolgente senza distrazioni.

Sono dotati di 4 microfoniche riescono a captare la tua voce al meglio, restituendola forte e cristallina a chi ti scolta durante le chiamate. Offrono un'autonomia totale di 35 ore, in soli 10 minuti avrai 2 ore di riproduzione musicale e con una singola ricarica lo potrai tenere per 10 ore. Inoltre sono resistenti all'acqua con certificazione IPX5.

Queste cuffiette sono davvero un portento e in questo momento le puoi avere a un prezzo decisamente più basso. Per cui non aspettare che l'offerta sparisca, vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless by Creative a soli 45,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi e con reso gratuito.

