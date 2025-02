Creare video dal testo con l'IA: a chi serve e qual è il servizio da usare oggi

Trasformare un testo in un video ora è possibile, anche senza dover effettuare delle riprese e poi editare il video registrato. Grazie all'intelligenza artificiale di Synthesia, infatti, è ora possibile generare dei video a partire da uno script testuale o anche da una breve descrizione fornita dall'utente. I video sono personalizzabili e prevedono la possibilità di inserire una traccia audio in italiano (e in molte altre lingue).

Il tool è facile da utilizzare e non richiede particolari competenze tecniche. Basta un po' di fantasia per iniziare a sperimentare con le capacità dell'IA. Per provare gratis Synthesia basta accedere al sito ufficiale, disponibile tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere Synthesia per creare video?

Synthesia consente di creare video dal testo sfruttando l'IA. Il tool può essere utilizzato in tantissimi contesti. Le piccole aziende, ad esempio, hanno la possibilità di creare video promozionali per i propri prodotti e servizi con un investimento minimo e senza dover affidarsi a un team dedicato per la produzione dei contenuti.

Allo stesso modo un creator può sfruttare questo tool per creare contenuti di qualità, utilizzando l'IA per rendere ancora più efficace la propria comunicazione. Il tool di Synthesia può essere utilizzato anche per realizzare video informativi, lezioni e contenuti didattici di vario tipo, risultando utile anche nel settore dell'educazione.

Si tratta, infatti, di uno strumento flessibile e personalizzazione, pensato per semplificare l'accesso all'intelligenza artificiale generativa e alla creazione di video. Basta anche una breve descrizione testuale per ottenere subito un video che potrà poi essere modificato e personalizzato, adeguandolo alle proprie necessità.

I nuovi utenti possono provare gratis Synthesia e poi possono scegliere tra vari piani, a partire da 16 euro al mese con abbonamento annuale, quello più adatto alle proprie necessità. Per tutti i dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto.

