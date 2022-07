Creare un videogioco: 5 passi fondamentali

Poter sviluppare un videogioco è il sogno di molti: fortunatamente oggi è molto più semplice rispetto al passato e sono molti gli strumenti a disposizione anche di chi non lavora professionalmente in questo settore. Prima di metterti all'opera, sappi che il processo di sviluppo segue dei passaggi comuni più o meno a tutti gli sviluppatori: ecco, quindi, cinque passi fondamentali da non tralasciare quando crei un videogioco.

Sviluppare un videogioco in cinque passi

Dal concept alla versione alpha: la creazione di un videogioco richiede una certa scaletta di “regole” non scritte comuni a tutti gli sviluppatori.

Il concept – Senza un'idea di base, il gioco non può essere realizzato. Servono una storia e una struttura, su cui successivamente costruire tutto il resto. Una solida base è fondamentale per la realizzazione di un videogioco. Il game design – Prima di iniziare a sviluppare, è buona norma scrivere un documento di progettazione basato sul concept, dove riportare tutti i dettagli possibili: meccaniche, gameplay, grafica e tanto altro, in aggiunta a bozzetti e mood board. È in questo frangente che il gioco prende forma. Concept art e prototipo – Il videogioco prende vita nel momento in cui vengono realizzati concept art (del mondo di gioco) e il primo prototipo di sviluppo. Per chi vorrebbe pubblicare anche su console, dovrà richiedere un devkit per facilitare il lavoro di test e debug. Prima versione – Una prima versione giocabile – in gergo “vertical slice” – deve essere una sorta di presentazione e includere tutte le caratteristiche principali del gioco, dalle meccaniche ai contenuti, per dare una prima idea del prodotto a cui si sta lavorando ai possibili finanziatori. Alpha, polishing e Beta – L'alpha è quella versione di gioco completa nei contenuti, ma ancora piuttosto agli esordi dal punto di vista degli asset oppure dei bug. Il passaggio successivo è la finitura (“polishing”) che si conclude con la Beta. Questa è, invece, una versione molto più simile al rilascio finale in cui viene testato per trovare bug e problemi nelle meccaniche di gioco.

