Creare un sito web professionale in 4 passaggi

Oggi, creare un sito web professionale è molto più semplice di un tempo. Sono numerosi, infatti, gli strumenti disponibili sul web per aiutare anche coloro che non hanno particolari competenze nel settore, ma che vogliono comunque trovarsi un proprio spazio tra le pagine online. Spesso questi strumenti sono messi a disposizione dalle piattaforme hosting: registrazione del dominio, certificati SSL, gestione DNS sono tra i più gettonati. Ma esistono anche costruttori di siti web all-in-one, veri e propri editor drag & drop che permettono a chiunque di dare vita a pagine web senza competenze di programmazione.

Insomma: le possibilità sono davvero vaste. Vuoi aprire un sito web professionale? Ecco 4 semplici passaggi da seguire, secondo il team di Hostinger - una tra le piattaforme di hosting più popolari tra gli utenti.

Come aprire un sito web professionale: 4 passaggi

Creare un sito web è più semplice di ciò che pensi. Aiutandoti con il costruttore di siti offerto da Hostinger - incluso in tutti i piani di hosting - segui questi passaggi e sarai in grado di avviarne uno tutto tuo in pochi minuti.

Scegli il template: i talentuosi web designer di Hostinger hanno creato decine di temi per siti web di tutti i tipi. Scegli quello più adatto alle tue esigenze, oppure crea un design da zero; Personalizza il design: utilizza l'interfaccia drag & drop per aggiungere un tocco personale al template scelto. Non sai come fare? Il team di assistenza Hostinger è a disposizione per darti una mano quando ne hai bisogno; Pubblica il tuo sito web: quando sei soddisfatto del tuo sito web, è il momento giusto per presentarlo al mondo intero; Attira traffico: espandere il tuo pubblico deve essere una delle tue priorità, monetizzando il tuo traffico o vendendo un prodotto utilizzando le funzionalità e-commerce.

Perché Hostinger?

Hostinger è una tra le piattaforme più semplici e intuitive del settore. I suoi strumenti, incluso il costruttore di siti web, sono alla portata di tutti, così come pubblicare un sito web. Che tu sia alle prime armi o un webmaster esperto, troverai sicuramente le funzionalità più adatte a te. Hostinger è una piattaforma particolarmente orientata a una esperienza user-friendly: per questo motivo troveranno sempre spazio sia progetti appena nati che di larga scala.

Tre i piani messi a disposizione da Hostinger, che puoi visualizzare cliccando qui: Single Web Hosting, ideale per i principianti, in offerta a 1,49 euro al mese; Premium Web Hosting, perfetto per siti web personali, in promozione a 2,49 euro al mese; Business Web Hosting, ottimizzato per le piccole e medie imprese, a soli 3,99 euro al mese. Tutti i piani includono certificato SSL gratuito illimitato, WordPress gestito, costruttore di siti web e accesso GIT, ma i piani più costosi aggiungono strumenti extra come dominio ed e-mail gratuite, backup giornalieri e tanto altro.

