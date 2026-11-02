Creare un sito web con l'AI costa meno di 18 euro con Aruba SuperSite

Creare un sito web non significa più partire necessariamente da una pagina bianca o conoscere linguaggi di programmazione. Aruba SuperSite è il nuovo servizio che ti mette a disposizione un editor potenziato dall'intelligenza artificiale per aiutarti a trasformare la tua idea in un progetto online. Ora è in offerta da 17,90 euro + IVA per il primo anno.

Il funzionamento? Semplicissimo: ti basta descrivere il sito che intendi realizzare all'agente AI integrato e avere subito una prima base su cui lavorare in pochi, semplici passaggi. L'intelligenza artificiale ti sarà di supporto in tutta la fase di progettazione, compresa la generazione di testi, immagini e descrizioni dei prodotti.

Aruba mette a disposizione due pacchetti: la versione SuperSite Easy, protagonista dell'offerta, ideale se vuoi creare un sito web o un blog in autonomia, che include il il dominio con certificato SSL, cinque caselle email personalizzate, centinaia di template e strumenti AI. In alternativa, è disponibile SuperSite Professional, che parte da 19,90 euro + IVA per il primo anno, che include anche funzionalità dedicate al business e all'e-commerce, senza commissioni applicate da Aruba sulle vendite.

Come detto, puoi partire dalle indicazioni fornite all'intelligenza artificiale, con un design ottimizzato per la navigazione da computer, smartphone e tablet, oppure scegliere tra modelli già pronti realizzati da professionisti di design. In ogni caso, con questa promozione hai la possibilità di iniziare con una spesa contenuta senza doverti scontrare con gli aspetti tecnici della creazione di un sito.

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