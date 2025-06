Creare un sito web con IONOS è diverso

Per la realizzazione di un nuovo progetto online ci si deve affidare, giocoforza, a un servizio hosting. Non tutti gli hosting disponibili sul mercato però sono uguali, come d'altronde è normale che sia in un settore come questo. Uno dei migliori in assoluto è IONOS, che si distingue dagli altri per alcune caratteristiche notevoli.

La prima: permette di creare un sito web in pochi minuti, grazie ad uno strumento chiamato website builder, nel caso specifico potenziato con l'intelligenza artificiale. La seconda: il primo anno è completamente gratis, in virtù della promozione in corso sul sito ufficiale che permette di risparmiare qualcosa come 216 euro. Dopo i 12 mesi iniziali il piano si rinnova a 18 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Il primo anno è gratis con IONOS

L'offerta si riferisce al piano Plus del pacchetto MyWebsite di IONOS, ideale per la realizzazione di un sito web con la massima libertà creativa. Il piano in promozione include tra le altre cose anche un dominio per un anno e una casella e-mail professionale con uno spazio di archiviazione pari a 12GB.

Come già anticipato, un ruolo importante lo riveste l'intelligenza artificiale. Gli strumenti AI che compongono il website builder di IONOS sono il generatore di testo SEO, il generatore di immagini e palette di colori, il generatore di testo e lo strumento di ottimizzazione.

A tutto questo poi si aggiungono altre funzionalità extra come il marketingRadar, tramite cui i titolari del sito possono monitorare con un clic l'attività della concorrenza su Google, e SiteAnalytics, attraverso la quale è possibile ottenere una panoramica completa delle statistiche e delle prestazioni del sito web.

Con IONOS per creare un sito web sono sufficienti tre passaggi: si parte da un'idea da condividere con l'AI, dopodiché c'è la personalizzazione dei contenuti come testi e immagini, e infine la pubblicazione online con tanto di dominio e e-mail professionale.

