Creare un sito web con facilità: il tool di Hostinger è in offerta a 2,99€

Per creare un sito web con facilità non occorre né avere una laurea in informatica né una conoscenza, anche minima, di programmazione. Oggi è sufficiente un website builder con AI, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale in grado di realizzare un nuovo progetto online nel giro di pochi minuti.

Uno dei migliori strumenti in tal senso lo offre Hostinger, nota azienda di web hosting. Al momento la sua soluzione è in offerta a 2,99 euro al mese, con tre mesi extra in regalo, e include un dominio del valore di 9,99 euro e un'assistenza clienti disponibile live 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Il website builder AI di Hostinger

Grazie al website builder messo a disposizione da Hostinger, tutti possono creare un sito web in tre semplici passaggi. Il primo step prevede una descrizione in poche righe dell'idea che si ha in mente sul nuovo sito web, sarà poi l'intelligenza artificiale a fare il resto.

Come secondo passaggio invece si annovera la personalizzazione della prima bozza presentata dall'AI, mediante un comodo editor drag & drop e la combinazione di colori e font diversi.

Infine sarà sufficiente scegliere il nome di dominio per la propria azienda o progetto online e pubblicare direttamente online.

Per ottenere da subito visibilità sui motori di ricerca, altro aspetto fondamentale per qualsiasi progetto online, Hostinger mette inoltre a disposizione tutta una serie di strumenti utili, tra cui integrazioni di servizi di marketing quali Google Ads, Meta Pixel e Google Analytics, oppure strumenti SEO utili a migliorare da subito il posizionamento e l'efficacia dei propri contenuti.

L'offerta di Hostinger, grazie alla quale è possibile sottoscrivere il piano di website builder con AI a 2,99 euro al mese con tre mesi extra di servizio in regalo, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.