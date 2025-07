Creare un sito oggi è semplicissimo con il website builder AI di Hostinger

Corsi di programmazione e preparazione avanzata in campo informatico non sono più necessari per creare un sito web. Oggi chiunque può realizzare il proprio progetto online, peraltro nel giro di pochi minuti, senza dover scomodare nessuno né tantomeno affidarsi ad agenzie o professionisti del settore.

Tutto merito dei website builder, strumenti che consentono di aprire un sito da zero senza alcuna conoscenza né di codice né tantomeno di informatica o quant'altro. Per riuscirci bastano un piano hosting che include un website builder e un'idea chiara del sito che si ha in mente, al resto penserà l'intelligenza artificiale a dare vita alla magia.

Uno dei website builder migliori in tal senso è quello incluso nel piano Website Builder Premium di Hostinger, azienda di web hosting leader in Europa. Con questo strumento è possibile realizzare un sito in appena tre passaggi: descrizione del progetto, personalizzazione della bozza preparata dall'intelligenza artificiale e pubblicazione del sito.

Quattro anni di Website Builder Premium sono in offerta a 2,99 euro al mese invece di 11,99 euro, per effetto di un maxi sconto del 75%. La promozione in corso include inoltre anche un dominio gratuito del valore di 9,99 euro e due caselle di posta elettronica gratis per un anno.

L'AI Website Builder di Hostinger

Il pacchetto Website Builder Premium include l'utilizzo dell'AI website builder, strumento che rende possibile la pubblicazione di un nuovo sito web partendo da zero in pochi semplici minuti. Tutto quello che occorre fare è rispondere a tre semplici domande, al resto poi penserà l'intelligenza artificiale.

La creazione del sito prevede anche l'aggiunta di testi e immagini. I contenuti sono pensati in ottica SEO, puntano cioè a ottenere la posizione migliore nelle pagine dei motori di ricerca, in modo che il progetto riceva da subito visibilità e riesca a convertire nel migliore dei modi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.