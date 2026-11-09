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Creare un sito o un'app senza programmare: la nuova IA di IONOS parte da 1€ al mese

Crea siti web e app personalizzate con l'IA di IONOS: piano Starter a 1€ per il primo mese.
Creare un sito o un'app senza programmare: la nuova IA di IONOS parte da 1€ al mese
Crea siti web e app personalizzate con l'IA di IONOS: piano Starter a 1€ per il primo mese.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 9 nov 2026
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IONOS ha lanciato una promozione dedicata al suo nuovo e innovativo Creatore di app e siti web IA, uno strumento che ti permetterà di trasformare una descrizione testuale in un progetto online finito e operativo, con prezzo di partenza scontato a solo 1 euro per il primo mese.

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Il funzionamento è semplicissimo: ti basterà descrivere l'idea in chat e l'intelligenza artificiale genera per te la struttura, i testi, le immagini e le funzionalità dell'applicazione o del sito lasciandoti la libertà di perfezionare ogni dettaglio.

IONOS ti mette a disposizione un'infrastruttura completa "chiavi in mano" pronta per andare live con un clic: database, spazio di archiviazione, deployment e configurazioni server vengono gestiti automaticamente in background, includendo in tutti i pacchetti a pagamento un dominio web gratuito per 1 anno, certificato di sicurezza SSL e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

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