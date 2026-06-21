Creare un nuovo sito con WordPress in modo semplice e gratuito con IONOS

Fino a poco tempo fa il lancio di un progetto online sembrava essere a discrezione esclusiva delle agenzie di marketing e design, invece oggi è alla portata di tutti. In tal senso uno dei punti di riferimento è IONOS, azienda di web hosting tedesca, che consente di creare un nuovo sito con WordPress in modo semplice e gratuito.

La promozione in corso, infatti, permette di sottoscrivere il piano Expand gratis per un anno e avere un dominio incluso, cinque indirizzi e-mail e tutta una serie di strumenti AI per far crescere il progetto il più velocemente possibile. E sempre a proposito di velocità, lo stesso piano prevede anche il website builder basato sull'intelligenza artificiale con cui è possibile aprire un sito web da zero nel giro di pochi minuti senza alcuna conoscenza di informatica e di programmazione.

Grazie alla nuova offerta e al website builder AI proprietario

La creazione di un sito web senza spendere 1 euro e senza passaggi complicati è resa possibile dalla nuova offerta di IONOS sul piano hosting per WordPress intitolato Expand e l'impiego del website builder AI proprietario. Dopo l'adesione al piano offerto gratuitamente per un anno, è sufficiente descrivere in poche righe il progetto che si ha in mente: fatto questo, l'intelligenza artificiale creerà una prima bozza professionale del sito, dando poi modo all'utente di completare le opportune modifiche tramite un editor drag & drop semplicissimo da utilizzare; quando poi si sarà soddisfatti dell'aspetto del sito, si potrà procedere con la sua pubblicazione online, sfruttando quindi i tanti strumenti basati sull'AI per far crescere il progetto e renderlo redditizio in breve tempo.

Tornando infine alla promozione, vi confermiamo che a partire dal secondo anno il costo del piano hosting Expand di IONOS passerà a 10 euro euro al mese.

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