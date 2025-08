Creare app con l'AI? Si, con Opal di Google: attiva una VPN per usarla

Google ha presentato Opal, uno strumento gratuito basato sull'intelligenza artificiale che permette di creare mini-app direttamente da prompt testuali e flussi di lavoro visivi, senza la necessità di scrivere codice. Si tratta di un nuovo approccio chiamato "vibe-coding", che mette al centro l'intuizione dell'utente e rende accessibile la creazione di applicazioni anche a chi non ha competenze di programmazione.

Al momento, però, il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti.

Opal: come funziona il nuovo strumento AI per creare app senza codice

Opal rappresenta l'ultima innovazione firmata Google nel campo dell'intelligenza artificiale applicata allo sviluppo software. Il servizio consente di creare piccole app web partendo semplicemente da una descrizione in linguaggio naturale. A partire da questa descrizione, Opal utilizza i modelli IA di Google - come Gemini, Imagen o VEO - per elaborare una logica funzionale e trasformarla in una sequenza visiva di azioni e passaggi.

Il risultato è un workflow modificabile, in cui ogni fase può essere esplorata, personalizzata e arricchita dall’utente. È anche possibile aggiungere nuovi passaggi, condividere il progetto tramite link oppure partire da uno dei template già disponibili (come generatori di post social, strumenti SEO o app per suggerimenti di lettura).

Attualmente, Opal è limitato agli utenti statunitensi, ma è possibile accedervi anche dall'Italia utilizzando un account Google americano.

